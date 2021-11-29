DİSKİ güneş enerjisinden 2,5 milyon gelir elde etti

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynağı Güneş Enerjisi Santrallerinden (GES) 2021 OcakEkim ayları arasında 2 milyon 546 bin 885 TL gelir elde etti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yüksek enerji maliyetlerini asgari düzeye indirmek, elde edeceği gelirlerle kentte daha fazla yatırım yapmak ve doğa dostu projeler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır il sınırları içinde yer alan Gözeli mevkiinde 12 bin metrekare alan üzerine kurulu 2 bin 400 adet 600 kwh 2500 wattvoltalit panelde 2021 Ocak ve Ekim ayları arasında 1 milyon 152 bin 346 TL, Bismil ilçesinde 14 bin metrekare alan üzerine inşa edilen, 700 kwh 270 watt 3 bin 80 adet woltalit panelden de 1 milyon 394 bin 539 TL tutarında elektrik enerjisi üretti.



En fazla üretim Mayıs ve Ağustos’ta yapıldı

DİSKİ, Gözeli’de kurduğu tesis en fazla üretimi Mayıs’ta, Bismil ilçesindeki GES ise Ağustos ayında gerçekleştirdi. Gözeli ve Bismil’de kurulu tesislerde üretilen elektrik enerjisi sayaçlardan geçtikten sonra DEDAŞ’a ait iletim hatlarına aktarılıyor. DEDAŞ, üretilen enerji miktarını baz alarak her ay düzenli şekilde DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne nakdi ödemede bulunuyor.



Gelirler yatırıma dönüştü

DİSKİ, güneşten sağladığı 2 milyon 546 bin 885 TL’yi vatandaşlara başta içme suyu ve altyapı konularında daha iyi hizmet sunmak için yatırımlara dönüştürüyor. DİSKİ, yüksek enerji maliyeti yükünden kurtulmak için doğa dostu yenilenebilir enerji kaynağı GES projelerini 2022’de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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