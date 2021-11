Kasım’da 700 çocuk sinema ile buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Kasım’da Diyarbakır Bi Başkadır' etkinlik takvimi kapsamında 700 çocuğu sinema ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, 'Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu' kapsamında kültürel ve sosyal etkinliklerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 'Kasım’da Diyarbakır Bi Başkadır' sloganıyla hazırladığı etkinlik takvimi kapsamında sinemaya gitme imkanı bulmayan çocuklar için her hafta sonu sinema etkinliği düzenledi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda düzenlenen sinema etkinliğinde çocuklar için 'Ayı Kardeşler; Zamanda Yolculuk' animasyon filmi gösterimi yapıldı. Kasım ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar günü gösterimi yapılan filmi 700 çocuk izledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ayrıca her hafta sonu yetişkinler için de Saklı Yüzler Bosna ve Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerinin gösterimini gerçekleştirdi.

