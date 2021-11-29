Diyarbakırlı genç golcü performansıyla göz kamaştırıyor

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Türkiye U19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor'un formasını giyen Diyarbakırlı Halit Çokyaşar, başarılı performansı ve golleriyle gelecek için umut veriyor.

Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor’u 20 yenmeyi başarırken, takımının ikinci golünü kaydeden Halil gol sayısını 5'e çıkardı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu Çokyaşar, oynadığı 5 maçta 5 gol atarak takımının en golcü ismi konumunda yer alıyor.

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