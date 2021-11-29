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Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi ve AB Bilgi Merkezi iş birliği ile Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi

İHA

Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi ve AB Bilgi Merkezi iş birliği ile Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi ve AB Bilgi Merkezi İş Birliği İle AB Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi.
Düzenlenen programda konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ‘’Fosil yakıtların en büyük zararı oluşturduğu durumların başında hava kirliliği gelmektedir. Bu durum küresel ısınmaya yol açar. Meydana gelen birçok olumsuz doğa olayının da ana nedenidir. Tarım ürünlerine de zarar verir. Dolayısıyla bu ekonomiye de yansır. Bizler bireysel olarak ne yapabilirizden yola çıkarak çözüme katkı sunabiliriz. Bu vesile ile iş dünyası ve paydaşlarımızla iş birliği yapmak istedik’’ dedi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, ‘bölge için 30 yıllık bir kuraklık sürecinden bahsedildiğini söyledi. Kaya, "Gelecek dediğimiz işte bugün geldi. Önümüzdeki süreci önlemlerle ne kadar geciktirirsek bizim için o kadar iyi. Ve bu bizim elimizde. 3 yıl sonra Türkiye’de üretim yapan fabrikalar kullandıkları enerjinin tamamını yeşil enerji olarak elde edemezlerse ürettikleri ürünü Avrupa’ya satamayacaklar. Yani ne kadar kirletirsek o kadar temiz enerji elde etmemiz gerekiyor’’ diye konuştu.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Bahar Burtan Doğan’ın yaptığı AB Türkiye Gençlik İklim Forumunda Prof. Dr. Sabri Karadoğan, Prof. Dr. Esra Siverekli, Celalettin Birtane, Prof. Dr. Z. Fuat Toprak birer sunum gerçekleştirdi.

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