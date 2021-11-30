Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını açıp, mesafelerini koruyarak yollarda ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımını da aksattı. Diyarbakır-İstanbul ve DiyarbakırAnkara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi. Bilet değişimi yapmak isteyen yolcular, uzun kuyruklar oluşturdu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır

2021-11-30 09:54:22



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