Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

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Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakırİstanbul ve DiyarbakırAnkara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Diyarbakırİstanbul ve DiyarbakırAnkara uçak seferlerinin, karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.

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