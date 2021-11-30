Diyarbakır’da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son 7 içerisinde düzenlenen operasyonda 676 kilo toz esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen NarkoTerörizmle Mücadele Operasyonları kapsamında, 676 kilo toz esrar, 3 kilo kubar esrar ele geçirildi” denildi.

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