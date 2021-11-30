Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)



'HDP'Lİ VEKİL PAYLAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİKTEN 5 AY SONRA DAĞA GÖNDERİLDİ'

Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya´nın 31 Mart 2019 yerel seçim öncesinde HDP Milletvekili Garo Paylan ile fotoğraf çekildikten 5 ay sonra kandırılarak, HDP tarafından PKK terör örgütüne teslim edildiğini iddia etti.

Kardeşi Süleyman Çetinkaya´nın HDP Milletvekili Garo Paylan ile çektirdiği fotoğrafı gösterip "Kardeşimi HDP´liler götürdü. Bu da onun kanıtıdır" diyen Bozdağ, "Kardeşim gittikten sonra ilk geldiğimiz kapı HDP kapısıdır. HDP gençlik kolları benim kardeşimi kandırıp dağa gönderdiler. Buraya gelip sorduğumuzda biz bilmiyoruz, bu çocuğu tanımıyoruz dediler. Peki bu çocuğun görüntüleri niye sizde çıkıyor? Milletvekili Garo Paylan benim kardeşimi dağa gönderdi. Paylan benim kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi onu süsleyip onu kandırarak dağa göndermişler. Ben burada HDP´den kardeşimi istiyorum. 2,5 yıldır buradayım, vazgeçmiyorum. Kendisi mecliste oturuyor seçim çalışması yapıyor. Çocuklarımızı da dağa mahkum ediyorlar. Burası Kandil´in ana merkezidir, çocuklarımızı burada kandırıp dağa gönderiyorlar. Bütün bu aileler haklı bir şekilde HDP´den çocuklarını istiyor. Artık herkes uyansın görsün bu gerçekleri. Kimse keyfinden gelip burada oturmuyor" ifadeleini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2021-11-30 15:53:53



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