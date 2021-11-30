HDP milletvekilinin dağa götürülen çocukla fotoğrafı ortaya çıktı Evlat nöbetindeki aile, Garo Paylan’ın çocuklarıyla çektiği fotoğrafı ortaya çıkardı Süleyman Çetinkaya’nın ablası Zekiye Bozdağ’dan HDP’li Garo Paylan’a tepki: “Kardeşimi hediye paketi gibi süsleyip onu kandırarak dağa göndermişler” “HDP bizim çocukları kandırıp dağa gönderiyor, herkes artık uyansın görsün bu gerçekleri”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP milletvekilinin dağa götürülen çocukla fotoğrafı ortaya çıktı Evlat nöbetindeki aile, Garo Paylan’ın çocuklarıyla çektiği fotoğrafı ortaya çıkardı Süleyman Çetinkaya’nın ablası Zekiye Bozdağ’dan HDP’li Garo Paylan’a tepki: “Kardeşimi hediye paketi gibi süsleyip onu kandırarak dağa göndermişler” “HDP bizim çocukları kandırıp dağa gönderiyor, herkes artık uyansın görsün bu gerçekleri”

İHA

HDP milletvekilinin dağa götürülen çocukla fotoğrafı ortaya çıktı Evlat nöbetindeki aile, Garo Paylan’ın çocuklarıyla çektiği fotoğrafı ortaya çıkardı Süleyman Çetinkaya’nın ablası Zekiye Bozdağ’dan HDP’li Garo Paylan’a tepki: “Kardeşimi hediye paketi gibi süsleyip onu kandırarak dağa göndermişler” “HDP bizim çocukları kandırıp dağa gönderiyor, herkes artık uyansın görsün bu gerçekleri”

– Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Çetinkaya ailesinden abla Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya’nın HDP’li Milletvekili Garo Paylan ile fotoğrafları ortaya çıkarttı. Abla Bozdağ, “Garo Paylan, benim kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi süsleyip onu kandırarak dağa göndermiş” dedi.
HDP’li Garo Paylan’ın Süleyman Çetinkaya ile fotoğraf çektirdikten 5 ay sonra PKK’ya teslim edildiğine dair fotoğraf ortaya çıktı. 821 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan abla Zekiye Bozdağ, Garo Paylan’a tepki gösterdi. Abla Bozdağ, bu çocuğun görüntüleri niye sizden çıkıyor diye sert tepki gösterdi.
HDP’li milletvekili Garo Paylan kardeşini kandırıp dağa gönderdiğini iddia eden abla Bozdağ, “Benim kardeşim 30 Ağustos 2019’da HDP'liler tarafından kandırılarak dağa gönderildi. Biz, kardeşimden sonra ilk geldiğimiz kapı HDP kapısıdır. HDP'liler gençlik kolları benim kardeşimi kandırıp dağa gönderdiler. Bu kapıya gelip sorduğumuzda, ‘tanımıyoruz, bilmiyoruz, bizim bu çocuktan haberimiz yok’ dediler. Peki bu çocuğun niye sizden görüntüleri çıkıyor? Milletvekili Garo Paylan, benim kardeşimi dağa gönderdi. Garo Paylan, benim kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi süsleyip onu kandırarak dağa göndermişler. Ben burada HDP'den kardeşimi istiyorum. 2 buçuk yıldır buradayım, vazgeçmiyorum. Kendisi mecliste kürsülerde oturuyor, seçim yapıyor. Çocuklarımızı dağa mahkum ediyorlar” diye konuştu.

“Burası bir siyasi parti değil, Kandil'in ana merkezidir”
HDP’nin Kandil’in ana merkezi olduğunu ve onun için kardeşini HDP’den istediğini belirten abla Bozdağ, “Burası Kandil'dir. Burası bir siyasi parti değil. Burası Kandil'in ana merkezidir. Bütün çocukları burada kandırıp dağa gönderiyorlar. Bütün bu aileler HDP'den çocuklarını istiyor. Haklı bir şekilde. Biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. HDP bizim çocukları kandırıp dağa gönderiyorlar. Herkes artık uyansın, görsün bu gerçekleri. Kimse keyfiyle gelip burada oturmuyor. Hiç kimse, kimseye burada zorla oturtmuyor. Herkes çocuklarını istiyor. Bu bir gerçektir. Buradaki bütün insanların çocukları dağdadır. Bu çocuklara dağlara mahkum edenler de HDP'dir. Bütün bu aileler çocuklarını HDP'den istiyor. Ben de kardeşimi HDP'den istiyorum. HDP benim kardeşimi kandırdı, dağa gönderdi. 2 buçuk yıldır ben bu kapıdayım. Vazgeçmiyorum. Kardeşimi istiyorum HDP'den” şeklinde konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından aileler ‘Kahrolsun HDP’ sloganı atarak nöbetlerine kaldıkları yerden devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu
YEREL HABERLER Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu
Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: ...
Diyarbakır’da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 günde 676 kilogram esrar ele ...
Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde
YEREL HABERLER Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı ...
Diyarbakır'da, 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Diyarbakır’da “5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisi” açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da “5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisi” ...
HDP’li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı
YEREL HABERLER HDP’li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay ...
Mevsimlik işçi Gülistan, bilek güreşinde Dünya 5'incisi oldu
YEREL HABERLER Mevsimlik işçi Gülistan, bilek güreşinde Dünya ...
Müslüme’nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı
YEREL HABERLER Müslüme’nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli ...
Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: ...
Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine getirildi
YEREL HABERLER Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı ...
Son klorlama sudan kaynaklı hastalıkların önüne geçiyor
YEREL HABERLER Son klorlama sudan kaynaklı hastalıkların önüne ...
Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
YEREL HABERLER Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için ...
Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal ...
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 821 gündür devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 821 gündür devam ...
Diyarbakır’da sisten göz gözü görmüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sisten göz gözü görmüyor
Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
Balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı; demirlerden babası aldı
YEREL HABERLER Balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı; ...
Motosikletli Yunus polislerinin zorlu eğitimini DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Motosikletli Yunus polislerinin zorlu eğitimini DHA ...
Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza karmasını geliştirdi
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza ...
Kuyumcular, ülke üzerinde oynanan oyunları bozmak için yatırımların altına yapılmasını önerdi Güvenli liman olarak adlandırılan altın yatırımı kazandırıyor Kuyumcu Mehmet Yüksel: "1 kilogram altın, dolar ve euro karşısında 56 bin lira kazandırdı"
YEREL HABERLER Kuyumcular, ülke üzerinde oynanan oyunları bozmak ...
Kübra'nın ailesi, 'Etkin soruşturma' için baroya başvurdu
YEREL HABERLER Kübra'nın ailesi, 'Etkin soruşturma' için baroya ...
Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi ve AB Bilgi Merkezi iş birliği ile Türkiye Gençlik İklim Forumu düzenlendi
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi ve AB Bilgi ...
Evlat nöbetindeki acılı baba Süleyman Aydın'dan HDP'ye tekpi “HDP tercihini kaçmakla yaptı, kepenk kapatıp kaçmakla bir yere varılmaz”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı baba Süleyman Aydın'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.