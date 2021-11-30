DÜ’de Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli anıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli, 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yılı arasına alınmasıyla Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) düzenlenen etkinlikle anıldı.

Dicle Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından “Yunusun Sesi, Hacı Bektaş’ın Nefesi” konseri, Sanatçı Sedat Anar ile sahneye taşındı. Sanatçı Anar, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin dizelerinden oluşan türkülerini doğu müziğinin kadim enstrümanları olan santur ve erbane ile seslendirdi. Hz. Mevlana, Yunus Emre ve Muhammed Nasuhi gibi birçok tasavvuf ehlinin şiirlerinden yaptığı besteler ve geleneksel dini müzik ile Anadolu müziğini buluşturan Sedat Anar, eşi Damla Anar ve kardeşi Selahattin Anar ile konser verdi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2021 yılını Yunus Emre’nin vefatının 700'üncü yıl dönümü, Ahi Evran’ın doğumunun 850'nci yıl dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750'nci yıl dönümü münasebetiyle anma yılı ilan ettiğini hatırlattı. Rektör Karakoç, “Cumhurbaşkanlığı da Resmî Gazete’de yayınladığı genelgelerle her üç edebî ve tarihî şahsiyetin 2021 yılı boyunca ülke genelinde ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklerle anılmasına karar verdi. Biz de üniversite olarak bu önemli şahsiyetleri anmak adına böyle bir program düzenledik ve düzenlemeye de devam edeceğiz’’ dedi.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rektör Yardımcısı Ahmet Tanyıldız, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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