Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

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– Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan sis, trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Silvan ilçe merkezi başta olmak üzere, DiyarbakırSilvan, SilvanBatman arası karayolunda yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. 4 gündür devam eden sisle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp düşük hızda ilerledi.

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