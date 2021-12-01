Diyarbakır’da yoğun sis gecede devam etti Pandemi nedeniyle maç keyfine ara veren vatandaşlar, yoğun sis altında maç yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da yoğun sis gecede devam etti Pandemi nedeniyle maç keyfine ara veren vatandaşlar, yoğun sis altında maç yaptı

İHA

Diyarbakır’da yoğun sis gecede devam etti Pandemi nedeniyle maç keyfine ara veren vatandaşlar, yoğun sis altında maç yaptı

Diyarbakır'da 4 gündür devam eden yoğun sis gecede sürerken, trafikte aksamalara sebep oldu. Pandemi nedeniyle 2 yıldır halı sahada maç keyfine ara veren vatandaşların ise yoğun sis altında maç keyfi yaptığı görüldü.
Diyarbakır kent merkezi olmak üzere DiyarbakırSilvan, Diyarbakır Şanlıurfa ile DiyarbakırElazığ arası karayolunda da yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, 4 gündür devam eden ve gecede etkili olan sisle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp düşük hızda ilerlediği görüldü.
Halı sahada yoğun sis altında maç keyfi yaptılar
Öte yandan pandemi nedeniyle 2 yıldır halı sahada maç keyfine ara veren vatandaşlar ise yoğun sis altında maç keyfi yaparken, pandemi nedeniyle maç yapamadıklarını anlatan Mahsum Rençber, pandemiden dolayı ara verdikleri halı sahada oynayamadıkları maçı kar yağsa bile artık oynayacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi
YEREL HABERLER Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına ...
PKK’lı Feyman Hüseyin’in koruması Diyarbakır’da yakalandı
YEREL HABERLER PKK’lı Feyman Hüseyin’in koruması Diyarbakır’da ...
DÜ’de Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli anıldı
YEREL HABERLER DÜ’de Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli anıldı
HDP milletvekilinin dağa götürülen çocukla fotoğrafı ortaya çıktı Evlat nöbetindeki aile, Garo Paylan’ın çocuklarıyla çektiği fotoğrafı ortaya çıkardı Süleyman Çetinkaya’nın ablası Zekiye Bozdağ’dan HDP’li Garo Paylan’a tepki: “Kardeşimi hediye paketi gibi süsleyip onu kandırarak dağa göndermişler” “HDP bizim çocukları kandırıp dağa gönderiyor, herkes artık uyansın görsün bu gerçekleri”
YEREL HABERLER HDP milletvekilinin dağa götürülen çocukla fotoğrafı ...
Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu
YEREL HABERLER Kayıp Kübra için özel ekip kuruldu
Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: ...
Diyarbakır’da 7 günde 676 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 günde 676 kilogram esrar ele ...
Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı cezaevinde
YEREL HABERLER Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi aynı ...
Diyarbakır'da, 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 44 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Diyarbakır’da “5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisi” açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da “5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisi” ...
HDP’li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay sonra dağa kaçırıldı
YEREL HABERLER HDP’li Garo Paylan ile fotoğraf çektiren çocuk 5 ay ...
Mevsimlik işçi Gülistan, bilek güreşinde Dünya 5'incisi oldu
YEREL HABERLER Mevsimlik işçi Gülistan, bilek güreşinde Dünya ...
Müslüme’nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı
YEREL HABERLER Müslüme’nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli ...
Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki ailelerden Kamışlı'ya destek: ...
Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine getirildi
YEREL HABERLER Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı ...
Son klorlama sudan kaynaklı hastalıkların önüne geçiyor
YEREL HABERLER Son klorlama sudan kaynaklı hastalıkların önüne ...
Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
YEREL HABERLER Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için ...
Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal ...
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 821 gündür devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi 821 gündür devam ...
Diyarbakır’da sisten göz gözü görmüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sisten göz gözü görmüyor
Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
Balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı; demirlerden babası aldı
YEREL HABERLER Balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı; ...
Motosikletli Yunus polislerinin zorlu eğitimini DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Motosikletli Yunus polislerinin zorlu eğitimini DHA ...
Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza karmasını geliştirdi
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.