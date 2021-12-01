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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİSKİ kentin geleceğine yön verecek olan projede çalışmalarını sürdürüyor

İHA

DİSKİ kentin geleceğine yön verecek olan projede çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin en önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından olan 'Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma' planında çalışmalarını sürdürüyor.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin göz bebeği olan 'Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma' planı çerçevesinde alanında uzman akademisyenleri görevlendirdiği projede çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında ilk etapta ilgili kurumların katılımıyla başlangıç toplantısını gerçekleştiren DİSKİ, işin ikinci ve üçüncü aşamaları olan havzanın genel özelliklerinin belirlenmesi, su kalitesini etkileyen kirletici faktörlerin belirlenmesi, izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, su kalitesinin belirlenmesi ve model çalışmaları başlıklarında faaliyetlerine başladı. Mevcut durum tespit çalışmaları kapsamında genel özellikler kısmında havzanın konum ve sınırları, yerleşimler ve nüfus, kentsel altyapı, ulaşım altyapısı ve planlar, havzanın fiziksel özelliklerinde iklim, jeoloji, topografya, hidrojeoloji, hidroloji ve toprak özellikleri, havzanın ekolojik yapısı bölümünde havzada korunan alanlar, ekosistem ve habitat değerlendirilmesi, havzanın sosyo ekonomik yapısında ise yerleşim demografisi, sosyal yapı analizi ve ekonomik sektörler ayrıntılı şekilde belirlenecek. Kentin geleceği açısından oldukça önemli bir yere sahip olan ve Temmuz 2021’de başlayan proje çalışmaları 550 günde tamamlanacak. Proje çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentte su sağlayan Dicle Barajı Gölünün kent açısından oldukça önemli olduğunu ve bu sebeple korunması gerektiğini ifade etti.

“Proje kentte büyük katkı sunacak”
Dünyada özellikle küresel ısınmayla birlikte yaşanan su sıkıntısının son zamanlarda kendini iyice hissettirdiğine dikkat çeken Tutşi, projenin bu yönüyle kentte çok büyük katkı sunacağını vurguladı. Var olan su kaynaklarının gelecek açısından oldukça değerli olduğunu dile getiren Tutşi, kaynakların gelecek nesillere aktarılması için DİSKİ’nin sürekli bir çaba harcadığını belirtti.

“Raporlarda akademisyenlerin görüşleri yer alacak”
Tutşi, proje raporunda akademisyenlerin de görüşlerinin alınacağını belirterek açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Proje başlangıcından itibaren 100 gün içinde başlangıç raporu hazırlandı. 240 gün sonunda gelişme raporu ortaya çıkacak. 400 gün sonunda nihai rapor taslağı tarafımıza sunulacak. Birçok değerli akademisyenin görüşleri ve saha raporlarının yer alacağı dosya tarafımızdan onaylanmasının ardından 450 gün içinde raporda son revizeler yapılacak. 550 günde kapanış toplantısı gerçekleştireceğiz”.

“Proje DİSKİ’nin çalışmalarında yol haritası olacak”
Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planının DİSKİ’nin çalışmalarında yol haritası olacağını kaydeden Tutşi, bundan sonra atacakları adımları oluşturulacak dosyaya göre belirleyeceklerini aktardı. İçme suyu ile ilgili yapılan her bilimsel çalışmayı önemsediklerine değinen Tutşi, su kaynaklarımızı korumak için bundan sonrada bu tarz projeleri geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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