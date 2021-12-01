Yenişehir belediyesi personellerine iş güvenliği eğitimi

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, yönetmelikte geçen konular hakkında tüm çalışanlarına 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' veriyor.

Yenişehir İlçe Belediyesi Konferans Salonunda belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan memur, işçi ve sözleşmeli personellere yönelik düzenlenen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde iş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırılması, çalışanların bilgilendirilmesi, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın temin edilmesi amaçlanıyor. Eğitimde iş güvenliği uzmanı tarafından belediye çalışanlarına iş kazalarını önlemek amacıyla alınacak tedbirler, hangi durumların iş kazası kapsamına girdiği ve çalışanların sosyal hakları konularında eğitim verildi.

Yenişehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hizmet içi eğitim projeleri kapsamında verilen 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' ile ilgili açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, personelinin kişisel gelişimine yatırım yapmanın, vatandaşa verilen hizmetin kalitesini artıracağını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunmanın ilk koşulu personelin kişisel gelişimlerine yatırım yapmaktır. Bu amaçla personelimize yönelik olarak çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Dünyada her üç dakikada bir iş kazası gerçekleşiyor, her dört saatte bir de bir kişi hayatını kaybediyor. Bu nedenle bir personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alması oldukça önem arz ediyor. İş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluk bilinciyle amacımız bu tür eğitimlerle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve hizmetin devamlılığını sağlamaktır. Personelimizin sağlığı önceliğimizdir" dedi.

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