Aileler direniyor sayıları artıyor, 247. aile de eyleme katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 822’nci gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine 247. aile de katılarak evladını istedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 822’nci gününe girdi. Tunceli’de beyaz eşya işiyle uğraşan 19 yaşındaki Veysel Güngör, 1994’te iddiaya göre terör örgütü PKK tarafından dağa kaçıldığını ve evladı için nöbete katıldığını söyleyen anne Fatma Türkan Güngör, evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydetti. Güngör, “Ben senin annenim, senin için geldim, HDP seni kandırıp götürdü, ben HDP’den çocuğumu istiyorum. PKK yandaşlarına lanet olsun seni bırakmam alırım. Ben seni götürmeden buradan adım atmam, HDP kanımızı emmesin, yeter içti, oğlum çarşıya gideceğim işim var dedi, gitti daha da gelmedi” dedi.

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