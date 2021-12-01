Kanaat önderi İzol, ’Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ toplantısını değerlendirdi

Doğu ve Güneydoğu Anadolunun önemli kanaat önderlerinden Araştırmacı, Yazar Ramazan İzol, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat kentinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağladığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısını değerlendirdi.

İzol yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen toplantının Turan ülkelerinin birliği için çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle enerji, ulaşım, ticaret, eğitim, güvenlik, altyapı alanlarında ilişkileri ilerletmek için gerçekleştirilen toplantıda ülkemizin toplam 9 anlaşma imzalaması çok önemlidir. terörle mücadele ve düzensiz göç meselesinde iş birliğimizi artırmamız gerekmektedir. Küresel dünyada özellikle iş birliklerinin, birlikte hareket etmenin, dayanışmanın en önemli göstergesi bu tür buluşmalardır. Bunlar pek olağan buluşmalar değil ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde biz hamd olsun bu dönemde bunu başarabildik. Türk Cumhuriyetlerinin hepsi liderler olarak oradaydılar. Burada bir konu daha var. Kan bağı ve tarihi, kültürel bağları bulunan kadim Türk milletinin bu adımları atmış olması, aramızdaki bağların çok daha güçlenmesine vesile oluyor. Böylece dünyada çok farklı bir oluşumu gerçekleştirmeye doğru gidiyoruz. Bunlar tabii bizim için hakikaten gurur vesilesi oluyor. Liderlerin bu noktada önemli bir konumu var. Türkmen kardeşlerimiz bizler için ayrı bir anlam taşıyor. İnşallah bu bir vesiledir ve bu vesileyle de ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkartabileceğimiz bir TürkiyeTürkmenistan ilişkileri bizleri geleceğe çok daha farklı ulaştıracaktır” dedi.

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