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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesinden kırsal mahallelere 247 kilometrelik yol

İHA

Bağlar Belediyesinden kırsal mahallelere 247 kilometrelik yol

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, son üç yıllık dönemde 92 mezra ve 36 mahalleden oluşan 128 kırsal yerleşim yerine 247 kilometre yeni yol kazandırarak bu bölgelerdeki mahalle içi ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.
Bağlar Belediyesi, son üç yıllık dönemde 92 mezra ve 36 mahalleden oluşan 128 kırsal yerleşim yerine 247 kilometre yeni yol kazandırdı. 27 yıllık belediye tarihinin en büyük hizmet başarısına imza attıklarını belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bizim dönemimizde ulaşım ve yol sorunu olan yerleşim yerimiz kalmadı. Ancak biz yine de vatandaşlarımızdan gelecek taleplere göre imkan ve ekiplerimiz hazır bulunduruyoruz. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerden sonraki üç yıllık dönemde kırsal yerleşim yerlerinde gözle görülür bir değişime imza attı. 128 yerleşim yerinden oluşan alanda 247 kilometre mahalle ve mezra içi ile yerleşim yerleri arası yol çalışması yaparak yeni yollar kazandırdı, mevcut yolları revize etti. Doğal afet riskine karşı tedbirler alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 beton boru çalışması gerçekleştirerek, 32 menfez köprüyü hayata geçirdi. Belediyenin kendi imkanlarıyla bazalt taşından üretilen asfalta iki büyük kırsal mahallede ilk kez asfaltlama çalışması gerçekleştirildi” dedi.
Geride kalan üç yıllık hizmet döneminde kırsal yerleşim yerlerinin ulaşımda refaha ulaşması için büyük bir enerji sarf ettiklerini dile getiren Başkan Beyoğlu, yeni dönemde aynı heyecanla yola devam etme düşüncesinde olduklarının altını çizdi. Beyoğlu, "Yüzde doksanın üzerinde başarı elde ettik diyebilirim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimize mahcup olmadık. Bundan dolayı mutluyuz. Fakat işimiz bitmedi. Aynı heyecan ve gayretle hizmet kervanını ilçemizin her karışında yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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