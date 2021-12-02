Anadolu'nun ilk mescidi bakımsızlıktan yıkılıyor



İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da, Hz. Ömer döneminde yapılan Anadolu´nun ilk mescidi, bakımsızlıktan yıkılma noktasına geldi. Silvan Müftüsü Sabri Erçek, mescidin bakıma alınmasını istedi.

Silvan ilçesindeki Anadolu'nun ilk mescidi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İlçe Müftüsü Sabri Erçek, Şey Halil Mezarlığı'ndaki mescidin Hz. Ömer döneminde, Hz. Muhammed'in Diyarbakır'ı fetheden arkadaşları tarafından yaptırıldığının akademisyenlerce tespit edildiğini söyledi. Mescidin ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma noktasına geldiğini ifade eden Erçek, "Buranın tasarrufu bizde değil, tarihi yapıt olduğu için Kültür Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün tasarrufunda. Silvan'ı İslam topraklarına katan şehit sahabelerden iki tanesinin mezarının da bulunduğu manevi yapı, bir an önce koruma altına alınması gerekiyor" dedi.

İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu da mescidi ziyaret etti. Yapının restore edilmesi gerektiğini söyleyen Ensarioğlu, "Yıllardır bekçi kulübesi olarak kullanılıyor. Minberiyle sütunları halen ayakta olan tarihi yapının sahabeler döneminden kalma mescit olduğunu biliyoruz. Silvan ilçemiz Şeyh Halil Mezarlığı'ndaki manevi yapıyı korumamız gerekiyor. Ancak bugün bu tarihi ve kıymetli mekan bakımsızlıktan, ilgisizlikten yıkılmak ve yok olmak üzere" dedi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2021-12-02 09:33:21



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