Türk bayrağı hassasiyeti zihinsel engelli vatandaşı canından ediyordu Olumsuz hava şartında Türk bayrağı zarar görmesin diye surlara çıkan zihinsel engelli vatandaş düşerek ağır yaralandı

Diyarbakır’da yaşayan zihinsel engelli Murat Yılmaz, 8 gün gün önce astığı Türk bayrağını olumsuz hava muhalefetinden zarar görmesin diye almaya çalışırken çıktığı surlardan düşerek ağır yaralandı.

42 yaşındaki Murat Yılmaz, bayram günlerinde bayrağını evin balkonuna asıyor. Yılmaz’ın, bayrak aşkı Diyarbakır surlarında dalgalanıyor. 8 gün önce astığı Türk bayrağı olumsuz hava şartlarından dolayı zarar görmesin diye surlara çıkan epilepsi sara hastası Murat Yılmaz, dengesini kaybederek düştü. Vücudunun birçok yerinde oluşan kırıklarla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, hastaya Türk bayrağı hediye ederek, hastayı sevindirdi. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, hastanın 8 gün önce sura çıkarak Türk bayrağının yağmurlu günde ıslanmaması için bayrağı alıp aşağı inerken kayarak düştüğünü ifade etti. Hastanın acil polikliniğine getirildiğini aktaran Başhekim Akdağ, “Vücudunun birçok yerinde multipl frakürleri, kemik frakürleri mevcut. Karaciğerinde küçük bir yırtılması mevcut. Aynı zamanda hastamızın anamnezinde önceden bir epilepsi sara hastalığı mevcut. Ve bu sara hastalığından dolayı özellikle Türk bayrağını alırken kayarak düşüyor. Ona istinaden acile getiriyorlar. Arkadaşlarımız başta beyin cerrahi olmak üzere, kafa içerisinde küçük bir kanaması vardı, müdahale ettiler. Yine ortopediden ve değişik bölümlerde kemik kırığına yönelik müdahaleler yapıldı. Şu an hastamız stabil. Şuuru açık, iletişimi iyi. Biz, bu iletişimden bugün hem kardeşini çağırıp başından geçeni anlatarak sevindirmek istedik. Çünkü hastamızın Türk bayrağına karşı hem sevgi ve sempatisi hem de bir koleksiyonu var, bu kardeşimizin ifadesiyle evde topladığı çok sayıda Türk bayrağı mevcut. Bizde Dicle Üniversitesi olarak bu koleksiyona bir katkı eklemek istedik. Bu kardeşimize bir bayrak hediye etmek istedik” dedi.



“Kendi bayrağını asıyor, yağmur yağdığı zaman zarar görmesin diye gidip indiriyor”

Murat Yılmaz’ın kardeşi Mehmet Yılmaz, ağabeyinin Türk bayrağını çok sevdiğini söyledi. Ağabeyi Murat’tın sura çıkıp Türk bayrağı astığını söyleyen kardeş Yılmaz, “Yağmur yağdığında indirmek için gittiği bir gün düştü; ölümden döndü. 8 gün önce Tek Kapı civarında sura çıkıyor. Yağmur yağıyor, bayrağı indirmek için çıkıyor. O sırada düşüyor. 8 gündür burada yoğun bakımda. Astığı bayrağı zarar görmesin diye indirmek için çıkıyor. O sırada düşüyor. Her ne kadar çıkmaması konusunda uyarmamıza rağmen yine çıktı. Kendi bayrağını asıyor, yağmur yağdığı zaman zarar görmesin diye gidip indiriyor. Evde yaklaşık 1015 adet büyük bayrakları var. Türk bayrağını seviyor. Evde balkona 23 Nisan’da, her bayram etkinliklerinde bayrak asıyor. Bayramdan sonra da çıkarıyor” diye konuştu.

