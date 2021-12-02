Diyarbakır’da engellilere moral etkinliği

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aktif Yaşam Merkezinden faydalanan engellilere moral etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engellilerin eğitim ve istihdam sorununu çözmek için yürüttüğü çalışmaların yanı sıra moral ve motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Parkında tüm engelli gruplarının kullanımına uygun şekilde inşa edilen Aktif Yaşam Merkezinden faydalanan engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenledi.

Eğitmenleri eşliğinde şarkı söyleyen şiir okuyan engelliler, öğrendikleri enstrümanları çalarak hünerlerini sergiledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, engelliler ve aileleri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Akyıldız, ailelere Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Etkinlik, engellilerin seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

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