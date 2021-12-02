Kaymakam Koç’tan saldırıya uğrayan Dr. Tanelçi’ye ziyaret

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, geçtiğimiz gün bir kadın hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak, yaralanan Aile Hekimi Dr. Aziz Tanelçi’yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların pandemi süreciyle birlikte arttığına işaret eden Kaymakam Koç, saldırıların son bulması temennisinde bulundu.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, bir kadın hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Lunapark Aile Sağlık Merkezinde görevli Dr. Aziz Tanelçi’yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Dr. Tanelçi’nin evine yaptığı ziyaret öncesi görev yaptığı Lunapark Aile Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.

Kayapınar İlçe Sağlık Müdürü Hidayet Bakaç’ın da katıldığı ziyarette Kaymakam Koç, merkezdeki görevli hekimlerden, Dr. Tanelçi’ye yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı dinledi. Saldırı görüntülerini de izleyen Koç, Dr. Tanelçi’nin meslektaşlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Merkez ziyaretinin sonrası Kaymakam Koç, Dr. Aziz Tanelçi’nin evine geçti. Burada Dr. Tanelçi ve aile büyükleri tarafından karşılanan Kaymakam Koç, beraberinde getirdiği çiçeği takdim etti. Dr. Tanelçi, yaşadığı olayı bir kez daha anlatırken, Koç, bu tür saldırıların son bulması dileğinde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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