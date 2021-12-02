Bedensel engelli çakmak satıcısının motosikletini çaldılar



Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ, (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde sokakta çakmak satan engelli Muhammed Taşpınar'ın (45) motosikleti çalındı. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Kemaliye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Doğuştan iki ayağı tutmayan ve sokakta çakmak satarak geçimini sağlayan engelli Muhammed Taşpınar, evinin önünde park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Taşpınar, sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok olduğunu belirterek "Engelliyim ve motosikletim bana göre yapılmış. Motor, benim elim ve ayağımdı. Seyyar çakmakçılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Şu an motorum çalındı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bir vicdanla çaldılar? İçlerinde biraz Allah korkusu varsa motorumu getirsinler, davacı olmayacağım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2021-12-02 16:05:27



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