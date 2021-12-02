DÜ’de 'Metamfetamin Kullanımı ve Karşılaşılabilecek Adli Durumlar' konferansı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu 'Metamfetamin (Kristal) Kullanımı ve Karşılaşılabilecek Adli Durumlar' konulu konferans düzenlendi.

Modaterörlüğünü DÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün’ün yaptığı konferansa konuşmacı olarak Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı katıldı. Atlı, ‘’Bağımlılık; psikoaktif bir maddenin beyni etkilemesiyle birlikte, maddenin keyif verici etkilerini yaşamak veya yokluğundan kaynaklanan sıkıntıdan kaçınmak için devamlı ya da periyodik olarak madde alma isteği ve bazı davranış bozukluklarıyla karakterize bir beyin hastalığıdır. Bağımlılıkta maddeyi kompulsif kullanma ihtiyacı vardır ve bu davranış, kişi tarafından durdurulamaz. Zamanla tolerans gelişir, maddenin kesilmesi sonucunda yoksunluk oluşur ve sosyal işlevsellik olumsuz yönde etkilenir’’ dedi.

Türkiye’de metamfetamin maddesi 2009 yılından itibaren görülmeye başlanmış, 2018 yılında metamfetamin olay sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 67,98 artış gösterdiğini aktaran Atlı, ‘’Metamfetamin en çok solunum yoluyla, beyaz toz halinde görünümü yaygındır. Özellikle pipo benzeri cam ampul alındıktan 5 dakika sonra öfori yapıcı etkisi başlar, pik etkisine 15 dakikada ulaşır. Toplam etkisi yaklaşık 10 saattir’’ diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün, Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı’ya teşekkür belgesi vermesiyle konferans son buldu.

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