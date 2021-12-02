Trenin çarptığı yaya öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçerken trenin çarptığı Emrah Gök (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Tek vagonlu tren, Sanayi Sitesi arkasında bulunan rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen Emrah Gök'e çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Trenin makinisti kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı haberi duyup gelen Gök'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Emrah Gök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-12-02 17:45:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.