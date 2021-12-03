DİSKİ haftalık ortalama 214 arızaya müdahale ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 4 merkez ilçede haftalık ortalama, 214 kanalizasyon ve içme suyu arızasına müdahale ediyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen içme suyu ve kanalizasyon arızalarını gidermek için 7 gün 24 saat aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Dairesi Başkanlığı ile İçmesuyu Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde ekiplerinin tespit ettiği, vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirildiği haftalık ortalama 214 kanalizasyon ve içme suyu arızasına müdahale ediyor.

İçme suyu Daire Başkanlığı’na bağlı bakımonarım ekipleri, en temel ihtiyaç olan içme suyunun temininde her hangi bir aksaklık yaşandığında oluşan arızayı gidermek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, haftalık kent merkezinde meydana gelen 98 adet su patlağı arızasını gideriyor. Bakım onarım ekipleri, arızalar dışında DİSKİ Genel Müdürlüğünün, belirlediği alanlarda içme suyu şebeke hattı oluşturma ve abone bağlantıları çalışmalarında da yer alıyor.



116 kanalizasyon arızasına anında müdahale

Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Dairesi Başkanlığı ise haftalık 116 kanalizasyon arızasına müdahale ediyor. Ekipler, yer altında oluşan arızalara kazılı şekilde müdahale ettikten sonra bozulan caddelere 285 metre uzunluğunda asfalt sererek yolu yeniden vatandaşların hizmetine açtı. Çalışmalar kapsamında ekipler, 20 bin 365 metre uzunluğunda tıkanan kanalizasyon şebekesinin temizliğini yaparak yeniden aktif hale getirilmesini sağlıyor. Ayrıca haftalık 800 rögar ve 252 adet ızgara temizliğini gerçekleştiriyor.



Alo 185 7/24 vatandaşlara hizmet veriyor

7/24 hizmet veren DİSKİ Genel Müdürlüğü Alo 185 hattı, vatandaşlar tarafından bildirilen arızaları direk işleme alarak ilgili birimlere iletiyor. Vatandaşların içme suyu ve kanalizasyon konularında mağduriyet yaşanmaması için ekipler, mesai kavramı gözetmeksizin arızaların oluştuğu yere intikal ederek gerekli çalışmaları yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.