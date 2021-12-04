Diyarbakır’da 20 adrese yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı Yasadışı bahis ve bilişim suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliden 2’si tutuklandı

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Diyarbakır polisi tarafından yasa dışı bahis ve bilişim suçlarında haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 20 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin yakalanması amacıyla tespit edilen 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 2’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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