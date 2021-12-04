Siirt 7'den 70'e Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt’te geliyor. Vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe pankartlar açarak heyecanla bekleyişe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt’te 3 yılda yapılan toplam 2 milyar 500 milyon lirayı aşan SiirtEruh karayolundaki Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ. tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesinde Türk Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere 72 kamu ve 3 özel yatırımları açmak üzere geliyor. Türkçe ve Kürtçe pankartlar asılırken miting alanı dolmaya başladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanını coşku ve heyecanla beklediklerini dile getirirken vatandaşlardan Filiz Marangoz, Erdoğan’a olan sevgisinin millete, devlete, ülkeye olan sevgisinden kaynaklı olduğunu kaydetti.



“Onu çekemiyorlar”

Siirtli vatandaşlardan Yüksel Bal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dün geceden beri uyumadan beklediğini ve yapılan oyunların onu çekemediklerinden kaynaklı olduğunu söyledi. Bal, “Dün akşamdan beri uyumamışız, çocuklarım sabah erkenden kalkmış başkanımız geliyor karşılamaya geleceğiz diyordu. Hoş gelmiş kazasız belasız gelir gider, Allah her zaman sırtında olsun onunla oyun oynayanları inşallah ayaklarımızın altına koyarız, onu çekemiyorlar Cumhurbaşkanımız hiç merak etmesin” dedi.

Suriye uyruklu Maria Efendi, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini vurguladı.

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