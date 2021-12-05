DİSKİ, başlattığı çalışmaları bir bir tamamlıyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesinin yeni imar alanı olarak belirlenen Tepe Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattında çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde altyapı ile içme suyu temini çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Çermik ilçesinin yeni imar alanı olarak belirlenen Tepe Mahallesi’ne içme suyu temin edecek olan projede çalışmalarını tamamladı. Nüfus ve hane sayısı göz önünde bulundurularak yapılan çalışmada ekipler, Tepe Mahallesi’ne bin 400 metre uzunluğunda 90 milimetre çapında içme suyu borusu hattı döşedi.

İçme suyu şebeke hattı çalışmaları dışında ekipler, Tepe Mahallesi’nde abone bağlantılarını da yaparak yeni şebeke hattını vatandaşların hizmetine sundu. DİSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu yanı sıra Tepe Mahallesi’nde kanalizasyon şebeke hattı döşedi. Ekipler, çalışmalarda mahalleye 210 metre uzunluğunda 200 milimetre çapında boru imalatını tamamladı. Kanalizasyon şebekelerine 800 milimetre çapında 3 adet buhar kürlü baca yerleştirdiği kaydedildi.

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