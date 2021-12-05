Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 ton 230 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 1 ton 230 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 201 kilo toz esrar ve 129 kilo kubar esrar ele geçirilmiştir” denildi.

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