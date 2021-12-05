Bağlar Belediyespor, liderle berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, zirve yarışını yakından ilgilendiren önemli maçta Mazıdağ Fosfatspor'la 11 berabere kaldı.
Bağlar Belediyespor, zirvede yer alan rakibini yenip lider olma hedefiyle çıktığı karşılaşmada Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor'la berabere kaldı. Müsabakanın skorunu tayin eden goller ilk 45 dakikada geldi.
Konuk takım Muhammed Furkan Demir'in golüyle 10 öne geçerken, Bağlar Belediyespor bu gole Uğur Yontürk'le cevap verdi.
İkinci devrede başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 12'ye, Mazıdağı Fosfatspor da 13'e çıkardı.
Bağlar Belediyespor, gelecek haftayı BAY geçecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.