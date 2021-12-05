Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı çocuklara giysi paketi hediye etti

Diyarbakır’ın tek kadın muhtarı Dilek Demir, soğuk havalarla birlikte ihtiyaç sahibi 50 çocuğa giysi paketi hediye etti.

Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin kadın muhtarı Dilek Demir, göreve geldiği ilk günden beri birçok soruna çözüm için koşarken bu sefer bir okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulundu. Muhtar Demir, Fatih İlköğretim Okulunda 50 öğrenciye bot, mont, atkı ve çoraptan oluşan hediye paketi dağıttı.

Sevgi ve saygı kavramları etrafında bireylerin sıcak ve samimi dostlukları kurabileceklerini ifade eden Muhtar Dilek Demir, yardımlaşma ve dayanışmanın kültürde olan en önemli konulardan biri olduğunu belirtti. Demir, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de yardımlaşma ve işbirliğinin Müslümanlar için çok önemli olduğunu vurgulamış. Bu sebepten dolayı nedenini ve niçin demeden, bize bir faydası olup olmayacağına bakmadan mutlaka yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmek ve onunla dayanışmak bir Müslümanın temel görevlerinden biridir. Aynı zamanda insan olmanın gereği de budur” dedi.

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