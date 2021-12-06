‘Gülme komşuna gelir başına’ atasözü Diyarbakır’da yerine geldi Televizyonda gülerek izlediği haberler başına geldi Diyarbakır’da otoparka park ettiği otomobili İzmir’de ceza yedi

Diyarbakır’da otoparka park ettiği otomobili İzmir’de ceza yiyince şoka uğradı, gülerek izlediği haberler başına gelince 'Gülme komşuna gelir başına' atasözü yerine geldi.

Diyarbakır’da yaşayan Suudi Yiğit, 7 Ekim 2021 tarihinde arabasını iş yerinin otoparkına çekti. Yiğit, iş yerindeyken gelen trafik cezası mailiyle şoka uğradı. İddiaya göre, aracı Diyarbakır’da otoparkta olduğu saatlerde Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekiplerinden 314 lira kırmızı ışık ihlali cezası yedi. Suudi Yiğit, bu tarz haberleri izlerken güldüğünü ifade ederek, ‘Gülme komşuna gelir başına’ atasözünü hatırlattı.

İşvereniyle büroda oturduğu sırada kendisine mail geldiğini söyleyen Suudi Yiğit, gelen maille oturduğu yerden ceza yediğini düşündüğünü ifade etti. Yiğit, “Bir baktım ki şokumun üstüne ceza Urla'dan yazılmış. Bir kez daha şok oldum. Arabam otoparkta, ben buradayım nasıl böyle bir şey yaşandığını anlayamadım. Direkt trafik şubeyi aradım, trafik şube bana adliyeye gitmemi söyledi. Adliyeye gittim, itirazda bulundum ve bunun ispatlanması için gerekli dilekçeyi yazıp adliye verdim. Adliyede, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne cevabını istedi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü cevabı düzgün cevaplayamamış, kendince bir savunma yapmış, ispatı yok” dedi.



“Bu problemleri çözün artık”

Televizyonlarda izlediği bu hallere güldüğünü aktaran Yiğit, “Adam oturduğu yerden ceza yiyor diye, şu an aynısı benim başıma geldi. Cezayı 7 Ekim saat 16.27’de yazmışlar. Ben o tarihte iş yerindeyim, çalışıyorum, arabam da otoparktaydı, Diyarbakır'daydık. Muhtemelen bu cezayı bize ödettirecekler. Haksız yere yazılan bir ceza ispatı da yok. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu konuda bize yardımcı olun ve bu problemleri çözün artık. Gereksiz yere insanlar ceza ödemesin. Bu yazan kişi hakkında gerekli yasal süreci başlatacağım. Avukatımla görüşeceğim, gerekli ne varsa artık üzerinde duracağım” şeklinde konuştu.

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