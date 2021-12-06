Engellinin motosikletini çalan 2 kişi yakalandı (2)

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TUTUKLANDILAR

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, engelli Muhammed Taşpınar'a (45) ait motosikleti çalan ve operasyonla yakalanan S.K. ve Y.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2021-12-06 16:48:15



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