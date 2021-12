Servis kayığı okul rotasında

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti



İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır)(DHA) -DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Usluca Mahallesi'nin büyük bir bölümünün baraj sularının altında kalması ile Malabadi Mahallesi'ndeki okullarına gidemeyen öğrenciler için babaları, kayık yaparak çözüm buldu. 3 kardeş, her sabah kayıkla 25 dakikalık yolculukla baraj gölünü geçip okullarına gidiyor.

Silvan ilçesinin 23 haneli kırsal Usluca Mahallesi'nde yaşayanlar, 1999 yılında Batman Barajı'nın yapılması ile birlikte daha yüksek noktalara taşınarak, yeni evler inşa etti. Barajın hizmete açılması ile mahallenin büyük bir bölümü baraj sularının altında kaldı, yollar kayboldu. Bu durum, en çok mahallede okula giden çocukları etkiledi. Çözüm için arayışa geçen velilerden Mirza Orakçı, Silvan Malabadi İlkokulu'na giden çocuklarını için kayık yaptı. Her sabah saat 08.00'de başlayan dersleri için saat 06.00'da kalkmak zorunda kalan öğrenciler, tepedeki evlerinden 25 dakika yürüyor. Daha sonra babaları ya da amcaları tarafından derinliği en az 60 metre olan baraj gölü üzerinden kayıkla karşıya geçirilerek servis aracına ulaşan öğrenciler, okullarına ulaşıyor. Öğrenciler, rüzgarlı havalarda ise okula gidemiyor.

'YOL ÇİLESİ YAŞIYORUZ'

Evini barajdan sonra yüksek tepeye yapmak zorunda kaldığını anlatan 3 çocuk babası Mirza Orakçı, şunları söyledi:

"Servis mahallenin diğer bölümüne geliyor. Bizim bulunduğumuz yere gelemiyor. Bu nedenle çocuklarımı servise yetiştirmek için baraj suyunu geçmek zorunda kalıyorum. Çocuklarım, Silvan Malabadi İlkokulu'nda okuyor. Baraj göletinde geçerek okula gidip, geliyorlar. Yol çilesi yaşıyoruz. Öncelikle yolun yapılmasını ve servis verilmesini istiyoruz. Her gün bu kayıkla okula gidip geliyorlar. Bazen kışın yağmur yağıyor, sis oluyor, fırtına oluyor. Çocuklar çok büyük zorluklar yaşıyor. 3 yıl önce belediyeden talepte bulundum. Ancak herhangi bir cevap verilmedi. Çocuklarım 3, 4 ve 7'nci sınıfa gidiyor. 4 kilometrelik yolumuz yapılsa, zorlu olan bu yolculukta biter."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

