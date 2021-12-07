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Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli, çelik yelekle adliyeye getirildi (2)

DHA

Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli, çelik yelekle adliyeye getirildi (2)


TUTUKLANDI
Diyarbakır'da, oğlu Muhammed Semih'i (18) bıçaklayarak öldüren, eşi Sabika (39) ve kızı Elif´i (15) de yaralayan Mahmut Bozkurt (40), çelik yelekle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah KIZILBurak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK
2021-12-07 13:05:21

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