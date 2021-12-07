Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan şüpheli, çelik yelekle adliyeye getirildi (2)

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TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, oğlu Muhammed Semih'i (18) bıçaklayarak öldüren, eşi Sabika (39) ve kızı Elif´i (15) de yaralayan Mahmut Bozkurt (40), çelik yelekle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah KIZILBurak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2021-12-07 13:05:21



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