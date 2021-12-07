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Türkiye’de bir ilk, organları ters yerde olan hastadan böbrek nakli yapıldı Eşine böbreğini verirken 25 binde bir görülen durumunu öğrendi

İHA

Türkiye’de bir ilk, organları ters yerde olan hastadan böbrek nakli yapıldı Eşine böbreğini verirken 25 binde bir görülen durumunu öğrendi

Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşayan Sait Çin, böbrekleri iflas etmek üzereyken eşi Saliha Çin Diyarbakır’da böbrek bağışı yapmak istedi. Tahlilleri yapılan Çin’in 25 bin insanda bir görülen Situs İnversus Totalis olduğu ortaya çıktı.
İdil ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Sait Çin, böbrekleri iflas etmeye başlayınca donör aramaya başladı. Kadavra bulamayan Çin, eşi Saliha Çin’in böbreklerini nakil yapılmasını istedi. Hastanın uyumluluğu için Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Organ Nakli Merkezi Klinik Sorumlu Uzmanı Transplantasyon Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Ay tarafından yapılan tahlil ve incelemeler sonucu Saliha Çin’in Situs İnversus Totalis, (Organlarının ayna görünümü) olduğu ortaya çıktı. Yapılan tetkikler sonucu naklin uygun olduğu belirlenerek çiftin, böbrek nakli yapıldı.

“Türkiye’de yılda 3 bin böbrek nakli yapılıyor”
Başarıyla sonuçlanan nakilde, çifttin sağlığına kavuşmaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Ay, Türkiye’de bir ilk olarak Situs İnversus Totalis olan bir bireyden nakil yapıldığını söyledi. Doç. Dr. Ay, “Saliha Hanım'dan Sait Bey'e böbrek nakli gerçekleştirdik. Hazırlık süreci olumlu geçti, organların uyumlu olduğunu görünce nakil kararı aldık. Fakat çok nadir bir durumla karşılaştık. Donörümüzde, Situs İnversus Totalis dediğimiz 25 binde bir görülen nadir bir durum vardı. Hastanın tüm organlarının yerlerinin tam tersi ayna görüntüsü olması, biraz anatomik karışıklığa sebep olabilecek bir durumdu. Hastanın sağ böbreğini aldık, naklimizi yaptık ve en kısa sürede taburcu olmasını planlıyoruz. Her şey yolunda gözüküyor. Türkiye’de yılda 3 bin böbrek nakli yapılıyor. Muhtemelen Türkiye'de belki de bir ilktir. Hastanemizde zaten tüm böbrek nakli ameliyatları, özellikle donörler, laparoskopik yapılmakta” dedi.

“Dört içinde 40’ın üzerinde organ nakli gerçekleşti”
Hastayı ameliyattan sonra 6’ıncı saatte yürütmeye ve organlarını açmaya başladıklarını belirten Doç. Dr. Ay, “Bir sonraki günde tamamen normal hayatına dönebilecek. Genellikle bizim açımızda ikinci günden sonra taburcu olabilecek düzeye geliyor. Çağrım tabii ki öncelikle kadavradan nakil önceliğimiz. Biz, hiçbir zaman canlıdan nakil yapmak önceliğimiz değildir. Fakat Türkiye şartlarında ne yazık ki bunu başaramıyoruz, kadavradan organ bağışı çok düşük düzeyde. Bunun tabi ki artması en büyük arzumuz, umarım Saliha hanımın hiç ihtiyacı olmaz. Fakat olacaksa da Diyarbakır Gazi Yaşargil özellikle bölgemiz için büyük hizmet sunmakta. Bu 4 aylık süreçte covid sonrası 40’ın üzerinde böbrek nakli gerçekleştirdik. Şu an başarı oranımız yüzde 100 civarında. Umarım daha iyi şartlarda bölgemize hizmet etmeye devam ederiz” diye konuştu.

“Ameliyatımız çok güzel ve başarılı geçti”
Alıcı olan Sait Çin, ameliyatının başarıyla geçtiğini ifade ederek, “Daha önce burada tedaviye geliyorduk, yavaş yavaş kontrollerimi yapıyordum. Baktım organlarım iflas etmeye başlıyordu. Nurettin Bey'le tanıştık, ‘Organ nakli yapalım, eşinle böbrekleriniz oluyor’ dedi. Tahlillerimiz alındı, bir iki hafta burada yatışlarımız yapıldıktan sonra ameliyatımızı olduk. Allah’a şükür 4 günde pek bir sıkıntımız olmadı. Çok güzel ve başarılı geçti ameliyatımız. Çok teşekkür ediyoruz, çok iyiyiz Allah'a çok şükür, inşallah daha da iyi olacağız” şeklinde konuştu.

“Organlarımın ters olduğunu bu hastanede öğrendim”
36 yaşındaki Saliha Çin, daha önce hastanelerde gördüğü tedavilerde teşhisin konulmadığını ve ilk kez Diyarbakır’da organlarımın ters olduğunu öğrendiğini aktardı. Çin, “Nurettin Bey beni yönlendirdi. Biz, nakli gerçekleştirmek için tahlillere başvurduk, Film çekilince ‘organların ters’ dediler. Komisyon toplantısı yaptılar, sorun yok dediler ve ameliyatı gerçekleştirdiler. Nurettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah herkes bağışçı olur, Aileler, zor durumlara düşmezler. Şu anda biz bir aile iki kişiydik, tek çocuğum var. Mecburen eşimi yaşatmaya çalıştım, çünkü buradan çıkmıyordu. Herkese sesleniyorum, lütfen organlarınızı bağışlayın” ifadelerinde bulundu.

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