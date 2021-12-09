Çocuklarını eski eşinden isteyen baba, boşandığı eşinin kocası tarafından silahla vuruldu

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Diyarbakır’da boşandığı eşinin başkasıyla evlenmesi üzerine çocuklarını geri isteyen şahıs, eski eşinin kocası tarafından sokak ortasında silahla vuruldu.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 280. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk babası olan Kayhan D., eşiyle geçinemediği için ayrıldı. Eski eşi başka biriyle evlenince baba Kayhan D. çocuklarını annesinden istedi. Eski eşinin kocası F.K., Kayhan D.’yi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Kayhan D., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, olay yerinden kaçan şahıs F.K.'nin arama çalışmaları devam ettiği belirtildi.

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