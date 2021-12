Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı

Diyarbakır'da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllülüsü projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 250 kişiye, törenle kimlik kartları takdim edildi.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşıyla başlayan programa, AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, Diyarbakır İl AFAD Müdürü İlhami Çakmak, AFAD personeli, destek AFAD gönüllüleri ve aileleri katıldı. Programda Kayapınar müzik korosu yöre türküleri seslendirildi. Törende bir açıklama yapan AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can; "Gönüllülük projesi, AFAD başkanlığımız tarafından hayata geçirilmiş ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiştir. Bu proje ile afetlerden sonraki çalışmalarda ‘keşke benim de elimden bir şey gelse’ diyen vatandaşlarımıza fiilen sahada bilinçli bir şekilde aktif olarak katkıda bulunma imkanı sağlanmıştır. Kısa sürede binlerce vatandaşımız edevlet uygulaması üzerinden AFAD gönüllüsü olmuştur. Burada ki gönüllülerimiz, uzaktan eğitimler sonrası yüz yüze eğitimleri tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmışlardır. Gönüllülerimize afetlerle mücadelemizde bizlerle vermiş oldukları destek ve yapmış oldukları katkılardan dolayı müteşekkiriz” dedi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç; törenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Koç, "2021 yılı gerçekten zor bir yıl oldu, bize gösterdi ki afetler her an gelebilir, ülkemiz de afete hazırlıklı olmalı, çünkü afetin her türlüsü maalesef ülkemizde görülebiliyor, kurumlarımız bunun için hazırlanıyor, AFAD gibi güzel kuruluşumuz var, son yıllarda dünyanın sayılı kuruluşlarından biri oldu, PAK var emniyetin, JAK var jandarmanın belediyelerimiz var, biz Kayapınar belediyesi olarak yeni bir arama kurtarma ekibi kuruyoruz, elbette kurumlar çalışıyor ama afetle mücadele toplumsal olarak yapılması gereken bir mücadele, bu bakımdan AFAD gönüllüleri bu sistemde çok önemli, sizde zamanınızı ayırıp duyarlılık gösterdiniz, bu projeye dahil oldunuz, ben AFAD'a il müdürlüğüne ve siz gönüllülere teşekkür ederim, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Saha eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olan 250 AFAD gönüllüsüne 'Destek AFAD Gönüllüsü' kimlik kartları dağıtımında gerçekleştiği program kokteyl, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

