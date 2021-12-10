Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da 4 gündür etkisini sürdüren sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Diyarbakırİstanbul, DiyarbakırAnkara ve Diyarbakırİzmir uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır’da gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü DiyarbakırŞanlıurfa, DiyarbakırElazığ ve kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Sis nedeniyle Diyarbakırİstanbul, DiyarbakırAnkara ve Diyarbakırİzmir uçak seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.

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