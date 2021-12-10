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Kulp’un dağlarına mevsimin ilk karı yağdı

İHA

Kulp’un dağlarına mevsimin ilk karı yağdı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde önceki günden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki bin 200 metre yüksekliğe sahip Hesandin Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Hesandin Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

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