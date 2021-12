Şehit yakınları ve gazilerden CHP'ye sert tepki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: “CHP, meclis kürsüsünde PKK ve HDP’nin sözcülüğünü yapıyor”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki göstererek, “CHP, meclis kürsüsünde PKK ve HDP’nin sözcülüğünü yapıyor” dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, TBMM çatısı altında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ülke için gece gündüz demeden çalışan, terörle mücadele konusunda tarih yazan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ağır cümleler kullanarak hakaret ettiğini söyledi. Gündüz, “PKK ve HDP’nin ortağı CHP’nin Grup Başkanvekili Özel, TBMM kürsüsünde terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparak hainliği bir kez daha tescillenmiştir. Milletin meclisinde her türlü gevşekliği yapan Özel’e bu millet sandıkta gereğini yapacaktır. Siyaset kurnazı Özgür Özel denen şahsın, PKK ve HDP’li sözde vekiller her gün Mecliste, sokakta, şehirlerde ‘Sırtımızı Kandil'e dayadık, sözde Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz’ dediğinde hiçbir tepki vermemesi bu kirli ortaklığının vesikasıdır. Ayrıca Süleyman Soylu Bakanımız HDP ve PKK’lıları kudurtunca ağzından salyalar dökülmeye başlayan Özel’i kınıyoruz. Özel’in bu haince duruşundan dolayı şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere milyonlarca vatansever kardeşimiz bu terör destekçisi ve sevicisine gerekli zamanda gereğini yapacaktır. Hadsiz Özgür Özel biz senin niye hopladığını gayet iyi biliyoruz. PKK terör örgütü elemanları hainler sarı torbaya girdikçe canınız yanıyor farkındayız. Daha çok canınız yanacak. Kahraman İçişleri Bakanımızın talimatıyla yapılan başarılı operasyonlar devam ettikçe ortağınız HDP ile hopluyorsunuz” dedi.

CHP ve HDP’nin ortaklığını bildiklerini ifade eden Gündüz, “Oyununuzu bozan kahraman vatan evladına hakaret etmek bu operasyonları durdurmayacak. Sizin açık açık söylemediğiniz, bizim de, İçişleri Bakanımızın da bildiği PKKHDPCHP ve diğer dostlarınızın kirli oyununu boza boza yolumuza devam edeceğiz. Süleyman Soylu Bakanımıza yaptığınız çirkin, arsız, edepsiz, kalitesiz, ucuz hakaretlerinizin hesabını sizlere ve yandaşlarınıza ödeteceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en başarılı bakanı ve terör örgütlerinin korkulu rüyası, sizin ve sizin gibilerin karşısında dimdik duran İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun daima yanındayız ve arkasındayız. PKK ve diğer örgütler bozguna uğradıkça kafanız dumanlanıyor. Eliniz, ayağınız, diliniz dolanıyor. Bozuk zihniyetiniz kendini hakaret zemininde buluyor. Sizleri kınıyoruz. Bakanımıza yaptığınız hakaretlerin bin katını size misliyle iade ediyoruz. Sizin HDPPKK ile yaptığınız her türlü oyunu kahraman bakanımız bozacaktır. Süleyman Soylu Bakanımız bu ülkenin medarı iftiharıdır. Bizler sizi ve yandaşlarınızı çapsız, kalitesiz, eksik ve ucuz küçük siyasetçi olarak görüyoruz. TBMM çatısı altında yaptığınız densizliklerden dolayı sizleri kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.