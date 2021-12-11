Dicle'de dün geceden beri görünen sis, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün geceden beri görünün sis, ilçede öğle saatlerine kadar etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar inmişken, vakit ilerledikçe sis etkisinin gittikçe azalttı. Saat 11.00’e doğru ilçede sisli havanın yerine güneşli ve açık havaya bırakmaya başladı.

İlçede hava muhalefetinden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, birçok sürücünün sisli havada farları açık tutarak araçlarını kullandığı görüldü. Özellikle de sisin çok etkili olduğu günlerde, sürücülerin araçlarını hava şartlarına göre dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanmaları, muhtemel trafik kazalarının önüne geçebilmek adına önem taşıyor.

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