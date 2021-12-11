Minikler Aktif Yaşam Merkezini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler Aktif Yaşam Merkezini ziyaret etti

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezinde kreş öğrencilerini ağırladı.

Minikler Aktif Yaşam Merkezini ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezinde kreş öğrencilerini ağırladı.
Soısyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Parkında tüm engelli gruplarının kullanımına uygun şekilde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezini kreş öğrencilerine tanıttı. Aktif Yaşam Merkezinde görevli personel tarafından miniklere merkez il ilgili bilgi verildi, görsel, duyusal ve bilişsel aktiviteler düzenlendi. Minikler, merkezde eğitim gören çocuklarla müzik atölyesinde şarkılar seslendirdi, oyun atölyesinde oyunlar oynadı.
Merkezde eğitim gören çocuklar, Artı Kafede miniklere çeşitli ikramlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER 11 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, yakalandı
Dicle'de dün geceden beri görünen sis, öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü
YEREL HABERLER Dicle'de dün geceden beri görünen sis, öğle ...
Karaloğlu ailesi yetim ailelerini ziyarete devam ediyor
YEREL HABERLER Karaloğlu ailesi yetim ailelerini ziyarete devam ...
Veteriner Fakültesi 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Veteriner Fakültesi 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' ...
Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci gününde devam ediyor Evlat nöbetindeki acılı anne Demir: "Oğlum gel devletimize sığın, gel teslim ol"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci ...
Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Kaçın gelin, bu acı bitsin
DİSKİ yerinden çıkarılan rögar kapaklarının yerine yenisini bırakıyor
YEREL HABERLER DİSKİ yerinden çıkarılan rögar kapaklarının yerine ...
Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor Diyarbakır polisi, zırhlı araçların taşlandığı bölgedeki ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıttı Emniyet Müdürü Dr. Aşkın, beraberindeki polisler ile çocuklara bot ve hediyeler verdi
YEREL HABERLER Taş atan çocuklara dokunularak topluma ...
Celaleddin Harzemşah'ın öldürüldüğü yer tespit edildi
YEREL HABERLER Celaleddin Harzemşah'ın öldürüldüğü yer tespit edildi
DTSO Başkanı Kaya: “İnşaat malzemelerindeki fiyat artışları spekülatiftir”
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Kaya: “İnşaat malzemelerindeki fiyat ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu bekleyen ailelerden ziyaretin iptal edildiği iddiasına tepki Evlat nöbetindeki aileler: "Kılıçdaroğlu, HDP'den talimat alıp gelmedi"
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu bekleyen ailelerden ...
Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 831’inci gününde
YEREL HABERLER Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 831’inci ...
Diyarbakır’da çayda kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çayda kadın cesedi bulundu
Evlat nöbetindeki ailelerden İnsan Hakları Günü'nde HDP’ye tepki
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden İnsan Hakları Günü'nde ...
HDP önünde çocuklarını isteyen aile sayısı 249 oldu
YEREL HABERLER HDP önünde çocuklarını isteyen aile sayısı 249 oldu
HDP ve PKK’ya başkaldıran aile sayısı 249’a yükseldi Evlat nöbetindeki ailelerin sesi duyuldukça sayı artıyor
YEREL HABERLER HDP ve PKK’ya başkaldıran aile sayısı 249’a ...
Diyarbakır’da miniklere diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da miniklere diş sağlığı eğitimi
Melihat Gülses kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Melihat Gülses kulakların pasını sildi
1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı ailelerin ...
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'ye sert tepki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: “CHP, meclis kürsüsünde PKK ve HDP’nin sözcülüğünü yapıyor”
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden CHP'ye sert tepki 15 ...
DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü kış çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü kış çalışmalarına devam ...
Diyarbakır’da tarihi yapıda su kuyusu ve künkler bulundu Restorasyon çalışmalarında tarihi yapıda su kuyusu ve künkler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi yapıda su kuyusu ve künkler ...
Kulp’un dağlarına mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kulp’un dağlarına mevsimin ilk karı yağdı
Diyarbakır´da 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kavgaya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.