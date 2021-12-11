HDP milletvekilinin kardeşi teröristi saklamak suçundan tutuklandı

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AK Parti'nin eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti lideri Tahir Güven’in öldürülmesi olayında HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi teröristi saklamak suçundan tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven’in öldürülmesi olayının faillerinden HDP milletvekilin Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç’i, aile apartmanında saklayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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