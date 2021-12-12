Alışverişin kahramanları Ceylan Karavil Park AVM’de unutulmadı

Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, sabahın erken saatlerinde konfeti ve nazar boncuklarıyla kırmızı halıda mağazacıları karşılayarak, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutladı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü unutmadı. Sabahın erken saatlerinde kırmızı halı ile karşılanan alışverişin kahramanları konfeti ve nazar boncuklu sürpriz yaşadı. Hatıra fotoğraf köşesinde fotoğraflarını çeken kahramanlar, gözlerinde yansıyan mutlulukla iş başı yaptı.

AVM Genel Müdürü Necati Ufuk Toydemir yaptığı açıklamada, ziyaretçi ile marka arasında köprü olmak gibi son derece zor bir görevi üstlendiklerini, meşakkatli olduğu kadar keyifli de bir iş yaptıklarını belirtti. Toydemir, "Güler yüzlü, çalışkan, özverili, tüm mağazacı arkadaşlar ile son derece özel bir gün. Markayı marka yapan en önemli unsurun işini severek yapan emektarlar olduğunun bilincindeyim. Tüm mağaza çalışanlarına bugüne kadar verdikleri emek, özverili çalışma ve harcadıkları zamandan dolayı teşekkür ediyor, 365 gün boyunca açık duran kapılarımızın gerçek ev sahibi olarak, her an aynı heyecan ve keyifle ziyaretçilerimizin hayatlarına dokunan sizlerin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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