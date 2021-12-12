Yenişehir Belediyesi 13 branşta ücretsiz kurs başlattı

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi ilçede sağlıklı bireyler yetişmesi ve sporu bir yaşam biçimi haline getirebilmek amacıyla 13 branşta ücretsiz kurs başlattı.

Yenişehir ilçesinde bulunan, El Cezeri Parkı, Şehitlik Spor Kompleksi, Sur Gençlik Merkezi, Seyrantepe Spor Salonunda voleybol, yüzme, halk oyunları, futbol, satranç, basketbol, jimnastik, step aerobik, atletizm, yakın savunma, dart, Kickboks olmak üzere 13 branşta kurs açtı.

Vatandaşların spordan uzak kalmamaları için yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de kış spor kursları başlattıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ücretsiz olarak başlattıkları kurslardaki eğitimlerde başarılı ve yetenekli olan vatandaşları destekleyeceklerini söyledi.

İlçede bulunan 7‘den 70’e tüm vatandaşları spor kurslarına davet eden Kaymakam Beşikci, "Sağlıklı bir yaşam için spor büyük önem arz etmektedir. Düzenlemiş olduğumuz ücretsiz spor kurslarımızın kış dönemi kayıtlarımız devam etmektedir. Kış sporları ile ilçemizde bulunan tüm çocuklarımız tüm gençlerimiz ve yetişkin vatandaşlarımız arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşmasını sağlamış bulunmaktayız. Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü sporu yapabilmelerinin gayreti içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kış Spor Okulları'ndaki eğitim sonucunda başarılı ve yetenekli vatandaşların, yetenekli oldukları branşlarda yarışmalara ve olimpiyatlara hazırlanmaları konusunda da destekleyeceklerini ifade eden Başkan Beşikci,’’Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmalarımızda spor branşlarında başarılı olan, yetenekli sporcularımızın lisanslarını da çıkartıp, Askeri Polis Okulları, Spor Liseleri ve Beden Eğitimi Bölümleri sınavlarına da hazırlayacağız. Bunun yanı sıra ayrıca astım tanısı almış çocuklara da daha kaliteli nefes alabilmeleri için yüzme kursumuzda devam etmektedir’’ şeklinde konuştu.

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