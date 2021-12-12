Belediye Başkanı Beyoğlu üniversiteli gençlerle bir araya geldi

AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, üniversiteli gençlerle bir araya geldikten sonra Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlerin Türkiye'nin geleceğinde önemli misyon üstleneceğini belirten Başkan Beyoğlu, gençlerden hem ülke sorunları hem dünyadaki gelişmelerle ilgili duyarlı olmalarını istedi.

Başkan Beyoğlu, daha sonra AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak belediyenin hizmetlerini anlattı. Bağlar’ın uzun yıllar hizmet alamayarak ihmal edildiğini ifade eden Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin mahalli idareler karnesiyle milletin teveccühünü kazanan parti olduğunu belirtmişti. Bize 19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretlerimiz, hizmetlerimiz, başarılarımızdır ifadesini kullanmıştı. Belediyecilik, sadece rutin hizmetlerden ibaret olmayıp aynı zamanda gönüllere dokunma işidir. Gönül belediyeciliği demek samimiyeti ve gayreti elden bırakmadan kimsesizlerin kimsesi olmak demektir. 22 yılda yapılmayan hizmetlerin tamamını 33 aya sığdırmanın gayretiyle çabalarken hizmet aşkıyla ilçemizde hayata geçirdiğimiz reformlar ve projelerle mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık" dedi.

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