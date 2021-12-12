Bağlar Belediyespor filede Mardin'e şans tanımadı

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2. Lig'de yer alan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, 7. hafta karşılaşmasında Yeni Mardinspor'u 30 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Bağlar Belediyespor, rakibini 2512, 2515 ve 2513'lük set sonuçlarıyla farklı yendi.

5. galibiyetini elde eden Bağlar Belediyespor, zirve iddiasını sürdürdü.

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