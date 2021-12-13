Diyarbakır'da sis hayatı olumsuz etkiledi Yoğun sis nedeniyle birçok uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da gece başlayan ve sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Kentten farklı kentlere giden uçak seferleri ise sis nedeniyle iptal oldu.

Diyarbakır’da gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü DiyarbakırŞanlıurfa, DiyarbakırElazığ ve kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştüğü görülürken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.



Uçak seferleri iptal oldu

Sis nedeniyle Diyarbakırİstanbul ve DiyarbakırAnkara uçak seferlerinin de karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.