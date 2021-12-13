Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nda genel kurul heyecanı yaşandı.

Diyarbakır ilini tarih ve kültür yapısı ile tanıtmak, her türlü tarihi eserlerini korumak, güzelleştirmek, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının sağlanması konusunda ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile temaslarda bulunmak, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Diyarbakır ve yöresinin kültür ve sanat hareketlerini izlemek ve bu konuda yöreye hizmet götürmek, bölgeyi tarihi ve kültürel yönleriyle tanıtmak, bunun için gerekli yayınlarda bulunmak, amaca yönelik konferanslar, sanat söyleşileri, bölgenin tarihi ve turistik yapısını ortaya koyabilecek sergilere, fuarlara ve festivallere katılmak ve düzenlemek, bu konuda daha önce yayınlanmış eserlerden yararlanmak, yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Diyarbakır’ın tanıtımı için çeşitli faaliyetler düzenleyen Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nda genel kurul heyecanı yaşandı. Genel kurul sonucu seçilen vakfın yeni yönetim kurulu asil listesinde, Erhan Akalınlar, Şeyhmus Diken, Celal Tokat, Pınar Altımışkara, Süreyya Işık, Ersin Uysal, Birsen İnal, Vedat Erten, Hakan Ceylan, Yılmaz Kaya ve Feyzi Baran yer aldı.

Vakfın yedek yönetim kurulu listesinde ise, Necla Kaya, Zeki Esen, Duygu Berekatoğlu, Ahmet Keskin, Yusuf Serdar Esen, Alaaddin Kılıç, Halit Ölmez, Ahmet Çakmak, Bülent Yiğit, Tahsin Memiş, Müzeyyen Korkutata yer aldı.

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